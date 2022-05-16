Çin’de emlak sektörü tarihi düşüşlerinden birini yaşadı. Nisan ayı emlak satışları rekor seviyede geriledi. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,6 azaldı.Verileri, Ulusal İstatistik Bürosu açıkladı.



Geçtiğimiz ayı pandemi kısıtlamalarıyla geçiren Çin'de ekonomi ciddi anlamda etkilendi. Sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentinin üzerinde geriledi. Asıl büyük düşüş ise emlak sektöründe oldu.



Ülkede emlak şirketlerinin ağır borç yükü geçen seneden beri endişe kaynağı. Şirketlerin yeni borç almaları engellenince birçok emlak devi iflasın eşiğine geldi.

Çin ekonomisi salgının etkisinde



Yeni konut yapılmayışı, yarıda kalan inşaatlar, kredi almanın zorlaşması sektöre ağır darbe vurdu. Potansiyel alıcılar, alım kararlarını ertelemeye başladı. Nisan ayında emlak satışlarında son 16 yılın en sert düşüşü yaşandı.



Son 6 ayın satışları geçen yıla göre yüzde 29,5 azaldı. Çin ekonomisinin temel direklerinden olan emlak piyasasını canlandırmak için yeni teşvikler uygulanması bekleniyor.