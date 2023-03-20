Avrupa Birliği'nin (AB) 8 Şubat'ta duyurduğu konferans, Türkiye'nin koordinasyonuyla AB Komisyonu ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

AB'ye üye, aday ve potansiyel aday ülkeler, komşu ve ortak ülkeler, Rusya haricindeki G20 üyeleri, Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım aktörleri ile Avrupalı ve uluslararası finans kuruluşlarının davet edildiği konferans, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve Suriye'nin kuzeyi için mali destek toplamayı amaçlıyor.

Konferansa, AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlık edecek.

Konferansın açılışında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuşacak.

"Dayanışmamız güçlü bir şekilde devam edecek"

Von der Leyen, konferansla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Dayanışmamız depremin ardından ilk saatlerde olduğu gibi güçlü bir şekilde devam edecek. Türkiye ve Suriye halkları, uzun vadede yanlarında olduğumuzu bilmeli. Tüm ulusları, kamusal ve özel tüm bağışçıları, kaybedilen hayatların anısına, ilk müdahale ekiplerinin kahramanlığına katkıda bulunmaya ve onurlandırmaya ve en önemlisi hayatta kalanlar için birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum" sözlerini kullandı.

Kristersson da "Türkiye ve Suriye'deki depremler tarihi boyutlarda bir felaket. Can ve ev kaybından ve insanların çektiği acılardan dolayı üzgünüm. Sonuçları gerçekten korkunç. İsveç, AB Konseyi Başkanı olarak gereğini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konferansa video konferans yöntemiyle bağlanarak açılış konuşması yapacak.

Oturumlar

Açılış konuşmalarının ardından "Depremin Etkisi ve Toparlanma Vizyonu" başlıklı panel düzenlenecek.

AB Komisyonu'nun insani yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in Türkiye ve Suriye'de depremin etkisi ve acil müdahale konulu konuşmasının ardından BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner katılımcılara hitap edecek.

BM'nin geçici Suriye Mukim Koordinatörü ve İnsani Yardım Koordinatörü El-Mostafa Benlamlih'in Suriye'de ön hasar tespitine ilişkin sunumuyla devam edecek panelde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, UNDP ve Dünya Bankası'nın Türkiye'de ön hasar tespiti ve toparlanma vizyonuna ilişkin ortak sunumu da yer alacak.

Oturum 16.30'da başlayacak

TSİ 16.30'da bağışçıların taahhütlerinin bildirileceği oturum başlayacak.

Bu oturumun açılışını, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell yapacak.

AB Komisyonu üyesi Varhelyi’nin eş başkanlığında yürütülecek oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımcılara hitap edecek.

Heyetlerin 1,5 saatlik süre boyunca taahhütlerini bildirmesiyle konferans son bulacak.

Kapanış konuşmaları AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve İsveç Başbakanı Kristersson tarafından yapılacak.

AB'nin depreme tepkisi

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Birlik, Türkiye'de depremden etkilenen illerdeki acil ihtiyaçları karşılamak için 8 milyon avroyu aşkın insani yardım tahsis etti.

Depremden sonraki ilk saatler içinde 21 AB üye ülkesi ve diğer AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcıları 30 arama kurtarma ekibi ve 6 sağlık ekibi gönderdi. 18 AB üye ülkesi barınak malzemeleri, tıbbi ekipman, yiyecek, giyecek gibi ürünler sevk etti, bu tür ürünlerin adedinin 2,6 milyonu aştığı ifade edildi.

AB yetkilileri, birçok platformda sık sık Türkiye ile dayanışma mesajları verirken, deprem felaketinin ilişkilerde yeni bir sayfa açabileceğini belirtti.