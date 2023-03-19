Yerel saatle 20.00’de oy verme işleminin sona erdiği ülkede oy sayımına geçildi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun katılım oranına ilişkin paylaştığı ön sonuçlara göre, seçime katılım oranı yüzde 54,19 oldu.

Buna göre, 12 milyon 35 bin 578 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 6 milyon 521 bin 860’ı sandık başına gitti.

Parlamentonun alt kanadı Meclis ile yerel meclis milletvekilleri seçimlerinde en düşük katılım yüzde 25,82 ile Almatı şehrinde, en yüksek katılım ise yüzde 67,21 ile Kızılorda eyaletinde kaydedildi.

Kazakistan’daki 7 siyasi parti ile 525 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerin nihai sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.