İran merkezli Tesnim Haber Ajansına göre Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Anlaşmanın bölgede barışı tesis edeceğini vurgulayan Abdullahiyan, yakın zamanda Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile görüşeceğini aktardı ancak tarih vermedi.

İranlı Bakan Abdullahiyan, ülkesinin Bahreyn ile ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekledi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.