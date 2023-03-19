Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini açıkladı.
Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrindeki durumu değerlendirdi.
Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirten Yermak, “Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut’u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde.” ifadelerini kullandı.
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