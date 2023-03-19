Tigrai televizyonunun haberine göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Merkez Komitesi, geçici eyalet yönetiminin başına partinin sözcüsü Getachew Reda'yı getirme kararı aldı.

Kasım 2022'de federal hükümetle yapılan anlaşma gereğince, bölgede seçimler yapılana kadar görev başında olacak olan geçici yönetim, iki tarafın istişaresiyle kurulacak.

Addis Ababa yönetiminin, Reda'ya itiraz edip etmediği henüz bilinmiyor.

2020-2022 yıllarında süren iç savaşta TPLF'nin sözcülüğünü yapan Reda, Hailemariam Desalegn'in başbakanlığı döneminde de hükümet sözcülüğü görevinde bulunmuştu.

Reda Getachew, Tedros Adhanom'un Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü olması sonrası boşalan TPLF Merkez Komitesi koltuğuna oturmuştu.