Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan, depremzedeler için 60 kamyon yardım daha yolluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından desteğini sürdüren Yunan halkı, Türkiye'deki afetzedelere 60 kamyon ihtiyaç malzemesi daha gönderdi.
Yunanistan'da, Attiki Eyalet Başkanlığı'nın koordinasyonu ve "Oli Mazi Borume" (Hep birlikte yapabiliriz) Derneği öncülüğünde, Attiki bölgesindeki belediyelerin katılımıyla Yunan halkının topladığı 60 kamyon yardım malzemesi, Türkiye'deki depremzedelerle ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu da yardımların koordinasyonu ve kamyonların yola çıkış sürecini takip etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da halk ve kurumlar yardım için seferber olmuş, tonlarca yardım malzemesi Türkiye'deki depremzedelere gönderilmişti.
Etiketler: Deprem Yunanistan
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