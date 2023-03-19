Yunanistan'da, Attiki Eyalet Başkanlığı'nın koordinasyonu ve "Oli Mazi Borume" (Hep birlikte yapabiliriz) Derneği öncülüğünde, Attiki bölgesindeki belediyelerin katılımıyla Yunan halkının topladığı 60 kamyon yardım malzemesi, Türkiye'deki depremzedelerle ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu da yardımların koordinasyonu ve kamyonların yola çıkış sürecini takip etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'da halk ve kurumlar yardım için seferber olmuş, tonlarca yardım malzemesi Türkiye'deki depremzedelere gönderilmişti.