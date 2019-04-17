Avrupa Birliği'nin (AB) Küba'daki Büyükelçisi Alberto Navarro Gonzalez, düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin bu kararının, Küba'da refahın artmasına ve iş istihdamı yaratmaya yardımcı olan yabancı yatırımlar için daha fazla kafa karışıklığına yol açacağını belirtti.

Alberto Navarro Gonzales, "Bu kararı kınıyoruz ve bundan ötürü derinden üzgünüz" ifadesini kullandı.

ABD'li üst düzey bir yönetici, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yeni cezai önlemler alacağını açıklamıştı.

Karara göre, Küba'da 1959 devriminden sonra adadaki ABD'li şirketlere el konulmasından yararlanan şirketlere dava açılması öngörülüyor.

Kaynak: AA