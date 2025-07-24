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Dünya
AA 24.07.2025 15:52

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile tariflere konusunda yoğun görüştüklerini ve anlaşmanın erişilebilir mesafede olduğunu bildirdi.

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ve ABD arasında tarifeler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gill, "AB ve ABD teknik ve politik düzeyde yoğun bir şekilde görüşmeye devam ediyor." dedi.

Bir anlaşma yapmaya odaklandıklarını belirten Gill, "ABD ile müzakereli bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Böyle bir sonuca ulaşmanın erişilebilir olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, AB üyesi ülkeler, ABD ile ticari anlaşma olmaması halinde hedef alınacak 93 milyar avro değerinde ABD ürününe yönelik tedbirleri bugün oyladı.

Böylece daha önce hazırlanan 21 milyar avroluk ve 72 milyar avroluk iki karşı tedbir paketi tek bir listede birleştirilmiş oldu. ABD ile anlaşma olamaması halinde AB’nin karşı önlemlerinin 7 Ağustos’tan itibaren aşamalı biçimde uygulamaya girmesi planlanıyor.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta yaptığı açıklamada, Japonya ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini belirtmişti.

Son dönemde, ABD'nin AB ile de benzer bir anlaşma yapabileceği beklentileri güçlendi.

Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

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ABD Avrupa Birliği Gümrük Vergisi
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