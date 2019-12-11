AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi11 Aralık 2019 Çarşamba 17:55 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 18:01
Fransa'nın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Görgü tanıklarına göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanan Yalçın'ın kontrollerine, bugün taburcu edildiği Cochin Hastanesinde devam edilecek.
Yalçın'ın yaralanması
Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda yaşanan şiddet olaylarının fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.
Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.
Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçirmişti.
Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.
Kaynak: AA