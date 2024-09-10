9 aylık bebeğin üzerine kahve döken saldırgan için insan avı başlatıldı

Avustralya'da 31 Ağustos günü, Queensland eyaletinde bulunan Brisbane şehrinde bir saldırgan, parkta piknik yapan bir aileye dehşeti yaşattı.

Aileye yaklaşan saldırgan matarasındaki sıcak kahveyi 9 aylık bebeği üzerine döktü ve olay yerinden kaçtı. Bebeğin yüzünde ve vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırgan için tutuklama emri çıkardı. Fakat saldırgan bir türlü yakalanamadı. Ülkeden kaçtığı tespit edilen saldırgan için insan avı başlatıldı.

İnsan avı başlatıldı

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Paul Dalton yaptığı açıklamada, olayın bugüne kadar gördüğü ''en karmaşık ve sinir bozucu'' olay olduğunu bildirerek saldırganın kimlik tespitinin yapıldığını ve hangi ülkeye kaçtığının da belirlendiğini sözlerine ekledi.

Saldırganın ülkeden kaçtığının belirlenmesinin ardından Avustralya polisi diğer ülkelerden destek istedi. Dalton, saldırganın 2019 yılından bu yana Avusturalya’ya seyahat ettiğini Yeni Güney Galler ve Victoria’da ikamet bilgisinin bulunduğunu kaydetti.

Deri nakline ihtiyacı var

Saldırıya uğrayan ailesi ise yaptığı açıklamada bebeğin deri nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bebek için açılan yardım sayfada şuana kadar 100 bin dolar yardım toplandı.