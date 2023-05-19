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Dünya
AA 19.05.2023 08:53

7,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı

Pasifik'te Yeni Kaledonya yakınlarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

7,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı

Yetkililer, Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunu vuran 7,8 büyüklüğündeki depremin tsunami uyarısını tetiklediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS), Yeni Kaledonya yakınlarındaki depremin 38 km derinlikte olduğunu söyledi.

ABD tsunami uyarı sistemi, Vanuatu'da bir metrelik dalgaların görülmesinin mümkün olduğunu, Fiji, Yeni Kaledonya ve Kiribati'de ise dalgaların gelgitin 0,3 metre yukarısında olabileceğini söyledi.

Papua Yeni Gine, Guam ve diğer Pasifik adalarında daha küçük dalgalar görülebileceği aktarıldı.

Yeni Zelanda Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin kıyı bölgelerinde olağandışı akıntılar ve öngörülemeyen dalgalanmalar yaşaması ihtimaline karşı uyarı yayınladı.

Yeni Güney Galler Eyalet Acil Servisi (SES), Avustralya'nın Lord Howe Adası'nın "deniz ortamındaki tehlikeli yarıklar, dalgalar ve güçlü okyanus akıntılarından etkilenebileceğini" söyledi.

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