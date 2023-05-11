7,5 milyon Yemenli yoğun yağışlar karşısında barınaktan yoksun

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisinin Twitter hesabından, Yemenlilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklama yapıldı.

Yemen genelinde 7,5 milyon insanın yoğun yağışlardan korunmak için barınağa ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, IOM'un, Suudi Arabistan Kral Selman Yardım ve İnsani Yardım Merkezi ile iş birliği içinde yaşanan çatışmalardan dolayı yerlerinden edilen Yemenlilere olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlayacak barınaklar oluşturmak için çalıştığı belirtildi.

‏Yemen'de yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketlerinin yanı sıra ülkedeki ciddi bir altyapı zayıflığı, halkın yaşadığı trajediyi derinleştiriyor.

Ülkede mart ayının ortasından bu yana başlayan yağış mevsimi, başta yerinden edilmiş kişiler olmak üzere binlerce aileyi olumsuz etkiledi.

Yemen hükümetine bağlı Yerinden Edilenler Kampları Daire Başkanlığının 25 Mart'ta yayımladığı raporda, Marib kentinde son 10 günde şiddetli yağışlar ve selden 9 bin 120 ailenin zarar gördüğü kaydedilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.