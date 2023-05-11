İsrail güçleri mülteci kampına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yıl başından bu yana 141 Filistinli İsrail askerlerince öldürüldü.

Baskına direnen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıkmış, İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Açıklamada, "Bu sabah Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampında İsrail askerlerinin baskın sırasında karnından vurarak ağır yaraladığı Yusuf Mustafa Şihab (66) hayatını kaybetti." denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya bağlı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na bir baskın gerçekleştirdikleri belirtildi.

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