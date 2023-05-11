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Dünya
AA 11.05.2023 19:10

İsrail güçleri mülteci kampına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında 66 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri mülteci kampına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya bağlı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na bir baskın gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Bu sabah Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampında İsrail askerlerinin baskın sırasında karnından vurarak ağır yaraladığı Yusuf Mustafa Şihab (66) hayatını kaybetti." denildi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde hakkında yakalama talebi bulunanları arama bahanesiyle Nur Şems Mülteci Kampına baskın düzenlemişti.

Baskına direnen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıkmış, İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yıl başından bu yana 141 Filistinli İsrail askerlerince öldürüldü.

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