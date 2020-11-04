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7 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusu Cebrail, Zengilan ve Gubadlı'da 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.
Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek, Kavdar; Zengilan'ın Meşediismayıllı, Şefibeyli; Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler, Karacallı köylerini işgalden kurtarmıştır. Çok yaşa Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığındaki bir Ermeni savaş uçağının Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Etiketler: Son Dakika Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 17:04
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