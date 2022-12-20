Küresel ısınma, aşırı tüketim, tarım arazilerinin yanlış kullanımı, kirlilik ve biyolojik istila...

Tüm bunlar küresel biyoçeşitliliği tehdit ediyor.

Giderek azalan biyoçeşitllilik, türlerin yok olmasını hızlandırıyor.

Avustralyalı ve Avrupalı bilim insanları; "Türlerin 6'ncı toplu yok oluşu evresi çoktan başladı." uyarısında bulundu.

2050'ye kadar dünyadaki tüm bitki ve hayvanların yüzde 10'unun, 2100'e kadar ise 27'sinin yok olacağı belirtildi.

Bugün doğanlar 70 yaşında bu yok oluş sürecine şahitlik edecek

Uzmanlara göre balıkların toplu ölümleri, küresel yok oluşun ilk işaretlerinden biri.

Bugün doğan çocuklar, 70 yaşına geldiklerinde bu yok oluş sürecine şahitlik etmiş olacak.

Orkidelerden küçük böceklere, hatta fillerden koalalara birçok canlı yeryüzünden silinecek.

Gelecek yüzyıldan sonra doğacak nesiller bu türleri tarih kitaplarından okuyabilecek.