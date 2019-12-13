Dünya
60 yaşındaki annesinin kılığında ehliyet sınavına girmeye çalıştı13 Aralık 2019 Cuma 15:40 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 15:44
Brezilya'da 43 yaşında bir adam, 60 yaşındaki annesinin yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştı.
Olay, Brezilya'da yaşandı.
43 yaşında bir adam, annesinin 3 kez geçemediği ehliyet sınavına 4'üncü seferinde onun yerine girmeye çalıştı.
60 yaşındaki annesine benzemek için makyaj yaptı, etek giydi, tırnaklarını boyadı.
Araca binene kadar kimse bir şey fark etmedi.
Ancak sınav görevlisi, adamın ses tonundan ve fiziğinden şüphelendi, polise haber verdi.
Annesinin yerine sınava girmeye çalışan kişi hakkında, kimlik sahteciliği ve devlet kurumunu aldatma suçundan soruşturma açıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ehliyet sınavı Brezilya anne