Olay, Brezilya'da yaşandı.

43 yaşında bir adam, annesinin 3 kez geçemediği ehliyet sınavına 4'üncü seferinde onun yerine girmeye çalıştı.

60 yaşındaki annesine benzemek için makyaj yaptı, etek giydi, tırnaklarını boyadı.

Araca binene kadar kimse bir şey fark etmedi.

Ancak sınav görevlisi, adamın ses tonundan ve fiziğinden şüphelendi, polise haber verdi.

Annesinin yerine sınava girmeye çalışan kişi hakkında, kimlik sahteciliği ve devlet kurumunu aldatma suçundan soruşturma açıldı.

Kaynak: TRT Haber