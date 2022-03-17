Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ülke BMGK'yi toplantıya çağırdı
[Fotoğraf: AA]
ABD ve 5 ülke Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bugün toplantıya çağırdı.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı" bilgisi paylaşıldı.
"Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor"
Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor" sözlerine yer verildi.
BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Birleşmiş Milletler ABD
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