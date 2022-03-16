Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin'den ABD'ye tepki
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti.
Etiketler: ABD Joe Biden Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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