ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktüğü açıklanan 57 yıllık teleskobun drone ile çekilmiş görüntüleri paylaşıldı. Farklı açılardan görüntülenen 900 tonluk teleskop saniyeler içinde yerle bir oldu.

Arecibo Gözlemevi'nde yer alan 305 metre çapındaki dev teleskop için yapısal bütünlüğü bozulduğu gerekçesiyle kontrollü yıkım kararı alınmıştı.

Porto Riko'daki radyo teleskobu, 2016'ya kadar dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyordu. Ancak Çin'de 500 metre çapındaki FAST teleskobunun faaliyete geçmesiyle bu unvanını kaybetti.

James Bond filminde kullanıldı

Radyo teleskobuna asıl ününü veren ise Pierce Brosnan'ın oynadığı James Bond film serisinden GoldenEye oldu. 1995 yapımı filmin önemli aksiyon sahneleri burada çekildi.

Sovyet uydularını ve balistik füzeleri izlemek için tasarlanan Arecibo Gözlemevi ve radyo teleskobu, inşa edilmesinin ardından uzay çalışmalarında da kullanıldı. Pek çok astronomik keşiflere ışık tuttu.

Arecibo'daki radyo teleskobu, asteroitlerin doğrudan görüntüsünü alan ilk teleskop unvanını da taşıyordu.

