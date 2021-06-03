Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, ordunun Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini açıkladı.

Operasyonlarda 50 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Yerima, çok sayıda teröristlerin yaralı kaçtığını söyledi.

Yerima, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Boko Haram saldırıları

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.