Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tayvan'da geminin çarptığı vincin devrilme anı kamerada
Tayvan’da limana yanaşmaya çalışan bir gemi, konteynır yüklü vincin devrilmesine yol açtı. 1 işçinin yaralandığı kaza kameraya da yansıdı.
Tayvan’ın Kaohsiung Limanı'nda, 316 metre uzunluğundaki gemi limana yanaşmaya başladığı sırada, konteynır boşaltan başka bir gemiye çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle gemiden konteynır taşıyan vinç devrildi.
Vincin devrilme anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Vincin altında kalan konteynırlar da çevreye doğru devrilmeye başladı. Liman işçileri devrilen konteynırlardan kaçmaya çalıştı
1 işçi hafif yaralandı
Olayda 1 işçi hafif yaralanırken, iki vinç operatörü devrilen vinçte mahsur kaldı.
Ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından sıkışan operatörler kurtarıldı.
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