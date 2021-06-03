Dünyada her gün milyonlarca kişiye koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşıya ilginin düşük olduğu ülkelerde ise teşvik için ilginç kampanyalar gündeme geliyor.

Bunlardan biri de Hong Kong'da yapılıyor. Aşılama oranlarının düşmeye başladığı Hong Kong'da özel piyango çekilişi düzenlenecek.

Büyük ödül ev, tek şart aşı

Büyük ödül olarak 1 milyon 400 bin dolar değerinde bir ev hediye edilecek. 15 Haziran’da başlayacak çekilişe katılmanın birinci şartı iki doz koronavirüs aşısı olmak.

1 Eylül’e kadar devam edecek başvuruların ardından 8 Eylül’de talihli belirlenecek. Çekilişte 20 kişiye de 15'er bin dolar teselli ikramiyesi verilecek.

Açıların çöpe gideceği endişesi

Hong Kong’da bugüne kadar nüfusun yüzde 13 aşılanabildi. 1 milyona yakın aşının son kullanma tarihinin ağustosta dolacağı, bu nedenle aşıların çöpe gitmesinden endişe ediliyor.

ABD'de av tüfeği ödülü

ABD'de de benzer bir teşvik var. Batı Virginia eyaletin aşı olanlar için özel çekiliş yapılacak

20 Haziran'daki ilk çekilişte toplam 1 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Ödüller arasında en dikkat çeken ise 10 av tüfeği.