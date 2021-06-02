Amerika'da aşı karşıtı düşünceyi kırmak üzere ödüllü pek çok kampanya düzenleniyor. Bu kampanyalardan en ilginç olanını ise Batı Virjinya Valisi Jim Justice duyurdu.

Babalar Günü'nde yapılacak ve 1 milyon dolarlık para ödülünün de bulunduğu aşı teşvik piyangosunda, katılımcılara ödül olarak eğitim bursu, özel donanımlı kamyon, eyalet parklarına ücretsiz giriş, avcılık ve balıkçılık lisanslarının yanı sıra silah dağıtılacak.

Avcılık için olduğu belirtilen 5 özel av tüfeği ve 5 özel pompalı tüfek yapılacak çekilişle kampanyaya katılanlara verilecek.

Cumhuriyetçi Valinin Silah Desteği

ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk 100 gün hedeflerinden biri olan silah reformu ile ilgili attığı adımlar, Cumhuriyetçiler arasında rahatsızlık yaratıyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, silah satışında geçmiş kontrolü yapılması şartı silah lobilerine destekleriyle bilinen Cumhuriyetçilerin itirazlarına yol açmıştı.

Cumhuriyetçi Vali Justice’ın aşı ödülleri arasına silahları koyması ise manidar bulunuyor.

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