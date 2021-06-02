Interfax ajansının haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, JBS SA'ya fidye yazılımıyla yapılan siber saldırıyla ilgili ABD ile doğrudan iletişimde olduklarını ifade etti.

JBS SA, internet korsanlarının hedefi olduğu için Kuzey Amerika ve Avustralya'daki internet ağlarını kapatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Amerikan medyası da firmanın Kanada'nın en büyük et paketleme tesislerinden biri olan işletmesinde üretime ara verdiğine ve ABD'deki bazı mezbahalar dışında Avustralya'daki tüm kesimleri durdurduğunu belirterek saldırının küresel gıda güvenliği için de yeni bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

Beyaz Saray, Rusya'yı işaret etmişti

Olayın ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean Pierre, "JBS, yönetimimizi Rusya'da olması muhtemel bir suç örgütünden fidye talebi aldıkları konusunda bilgilendirdi. Beyaz Saray, bu konuda Rus hükümeti ile doğrudan iletişim halindedir." diye konuşmuştu.