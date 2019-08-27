Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon Ormanları 3 haftadır yanıyor.

Brezilya'da 2 bin 500'den fazla noktada yangın devam ediyor.

4 ülkeye sıçrayan alevler kontrol altına alınamıyor.

Amazon Ormanları'na ve aylardır devam eden yangınlara biraz daha yakından bakalım.

Amazon Ormanları nerede?

Amazon Ormanları, Güney Amerika'da Brezilya, Peru, Kolombiya, Ekvador, Bolivya, Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sı sınırlarında bulunuyor.

Ormanların yüzde 60'ı Brezilya topraklarının içinde.

Amazon Ormanları'nın önemi nedir?

Amazon bölgesindeki tropik ormanlar dünyadaki oksijenin yüzde 20'sini üretiyor.

Bu ormanlar 90 ila 140 milyar ton karbonu muhafaza ediyor ve dünyadaki biyolojik yapının yüzde 10'unu bünyesinde barındırıyor.

Bu bölgedeki ağaçların yanmasıyla ciddi oranda sera gazı ortaya çıkıyor. Üretilen oksijen miktarı da azalıyor.

Her yıl ne kadar yangın çıkıyor?

Amazon Ormanları'nda temmuz ayı ile ekim ayları arasındaki kurak sezonda orman yangınları sık görülüyor.

Bu yıl 8 aylık dönemde 75 binden fazla yangın çıktı. 2018 yılının aynı döneminde ise çıkan yangın sayısı 40 bindi. Sadece geçtiğimiz hafta sonu Brezilya'da bin 113 yeni yangın çıktı.

Yangınları kim çıkarıyor?

Çevreciler, yangınlardan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor. Bolsonaro'nun çiftlik sahiplerine yeni tarım arazileri için söz verdiği, yangınların bu nedenle bilinçli olarak çıkarıldığı ve söndümek için yeterli çaba sarf edilmediği iddia ediliyor.

Bolsonaro'nun döneminde yangınların yüzde 83 oranında artması şüpheleri artırıyor.

Bolsonaro ise sivil toplum kuruluşlarını suçlayarak, kendisini zor duruma düşürmek için yangın çıkarmakla suçluyor.

Yangınla mücadele yeterli mi?

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yangınla mücadele edecek kaynaklarının olmadığını ifade etmişti.

G7 ülkeleri ise Amazon yangınlarından etkilenen ülkelere alevlerle mücadele için 20 milyon euro yardım yapılacağını duyurmuştu. Ancak Bolsonaro bu yardım teklifini reddetti.

Yardım teklifi ile Brezilya'nın egemenlik hakkının ihlal edildiğini öne sürdü ve teklife öncülük eden Fransa'yı sömürgecilikle suçladı.

Bolivya lideri Evo Morales ise yardımı kabul edebileceğini söyledi.

Haber: Enes Boyraz