26 Ağustos 2018'de kentte çıkan kavgada bir Alman hayatını kaybetti. Olayın faillerinin biri Iraklı, diğeri Suriyeli iki göçmen olduğu kamuoyuna yansıdı.

Bunun üzerine Almanya'nın Chemnitz şehrinde aşırı sağcılar gösteriler düzenledi.

Eylemlerle ilgili yürütülen soruşturmada polis yeni bilgilere ulaştı. O tespitler Alman medyasında yer aldı.

Buna göre polis, aşırı sağcıların cep telefonuyla mesajlaştıklarını belirledi.

Hedeflerinde polisler, göçmen kökenliler ya da ihtimali olanlar ve gazeteciler vardı.

Bu kişilere yönelik yüksek derecede şiddet kullanmaya hazır olduklarına dikkat çekildi.

Geçen yılki cinayet sonrasında açılan davada zanlılardan Suriyeli Alaa Sheikhi geçen hafta mahkemede suçlu bulundu, dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer şüpheli Iraklı göçmen olayın ardından firar etti.

Kaynak: TRT Haber