ABD'li uçak üreticisi Boeing'e bir darbe de Rusya'dan geldi.

İlk sivil dava

Rusya'da devlete ait Rostec’e bağlı bir finansal kiralama kuruluşu, uçuşu durdurulan 737 Max tipi 35 uçağın siparişinin iptali için dava açtı. Rus şirketin girişimi, Boeing'e karşı bir müşterisi tarafından açılan ilk sivil dava oldu.

ABD’nin Şikago eyaletinde açılan davada Boeing, bilinçli olarak MAX uçaklarının kusurlarını müşterilerden gizlemekle suçlanıyor. Şirket, ayrıca Boeing firmasından toplam 115 milyon dolar tazminat talep ediyor.

347 kişi hayatını kaybetmişti

Boeing firmasının ürettiği 737 Max tipi uçakların karıştığı iki kazada 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber