Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının yarısından fazlasına karşılık gelen Brezilya Amazonlarındaki en büyük yangının yarattığı tahribat, drone'lar aracılığıyla havadan görüntülendi.

Brezilya hükümeti, devam eden yangınlara askeri personel ve savaş uçaklarıyla müdahaleye başladı ancak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon euroluk yardımı reddetti.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazonlar'da yıl başından bu yana 72 bin 843 yangın meydana geldi.

Bilim adamları, "Dünya'nın Akciğerleri" diye nitelenen, yeryüzünün en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.

Bölge, dünya türlerinin dörtte birine karşılık gelen, 30 bin bitki, 2 bin 500 balık, bin 500 kuş, 500 memeli, 550 sürüngen ve 2,5 milyon böcek türüyle biyolojik çeşitlilik açsından da özel öneme sahip.

Kaynak: Reuters