5-Yıldız Hareketi, PD'nin istifa eden Başbakan Giuseppe Conte'nin önderlik ettiği yeni bir koalisyon taahhüt edene kadar görüşmelerde bulunmayacağını söyledi.

PD'nin Conte'nin yeniden başbakanlığını veto etmekten vazgeçtiğine işaret etmesinin ardından, 5-Yıldız Hareketi ve DP yeni bir hükümet kurma anlaşmasının eşiğinde görülmüştü.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, iki partiye yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik anlaşma imzalamaları için Çarşamba'ya kadar süre verdi. PD ve 5-Yıldız Hareketi koalisyon kuramazsa, Mattarella yeni bir geçici hükümet seçecek ve erken seçim çağrısı yapacak.

Kaynak: Reuters