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Dünya
AA 29.08.2023 20:15

3M, ABD ordusuna kusurlu kulak tıkacı sattığı suçlamaları karşısında 6 milyar dolar ödeyecek

ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M, ABD ordusuna işitme kaybına yol açan kusurlu kulak tıkaçları sattığı iddiasıyla hakkında açılan davalar karşısında 6 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

3M, ABD ordusuna kusurlu kulak tıkacı sattığı suçlamaları karşısında 6 milyar dolar ödeyecek
[Fotograf: AA]

3M'den yapılan açıklamada, şirketin "Combat Arms Kulak Tıkacı" davasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, müzakereyi yürüten davacı avukatlarıyla varılan anlaşma kapsamında, 3M'in 2029'a kadar 5 milyar doları nakit, 1 milyar doları ise hisse senedi olacak şekilde toplam 6 milyar dolarlık ödeme yapacağı kaydedildi.

Anlaşmanın "Combat Arms Kulak Tıkacı" ürünleriyle ilgili tüm iddiaları çözüme kavuşturmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın "bir sorumluluk kabulü olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu davada konu olan ürünler, doğru kullanıldığında güvenli ve etkilidir. 3M, uzlaşma anlaşmasının mutabakata varılan belirli şartları yerine getirilmemesi halinde davada kendisini savunmaya devam etmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Combat Arms kulak tıkaçları, 3M'nin 2008 yılında satın aldığı Aearo Technologies şirketi tarafından üretilmişti. Söz konusu kulak tıkaçları, ABD ordusu tarafından 2003-2015 yılları arasında Afganistan ve Irak dahil eğitim ve çatışmalarda kullanılmıştı.

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