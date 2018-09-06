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380 bin British Airways yolcusunun kredi kartı bilgileri çalındı

İngiliz havayolu şirketi, bilgisayar korsanlarının 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini duyurdu.

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380 bin British Airways yolcusunun kredi kartı bilgileri çalındı

British Airways’ten yapılan açıklamada, şirketten 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında internet üzerinden bilet alan 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği ifade edildi.

Sistemlerdeki güvenlik açığının giderildiği belirtilen açıklamada, yolcuların seyahatleriyle ilgili detayların veya pasaport bilgilerinin hırsızlıktan etkilenmediği aktarıldı.

Olaydan etkilenen yolcular ile temasa geçildiğine işaret edilen açıkalamada, olaydan etkilendiğini düşünen yolcuların da bankalarına başvurmaları istendi.

Şirket, olayın adli makamlara bildirildiğini kaydetti.

BA’nın bilgisayar sistemleri geçen yıl çökmüş, bunun sonucunda 75 bin yolcunun seyahat planları aksamıştı.

Kaynak: AA

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