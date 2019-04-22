23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında kutlanmaya başlandı. Rusya, Özbekistan, Gürcistan, İsveç, Makedonya, Bulgaristan ve Dubai'de düzenlenen etkinliklerde çocuklar dünyaya dostluk mesajı verdi.

Makedonya

Makedonya'daki kutlamalarda minikler efe oldu, harmandalı oynadı. Horon tepti, mehter eşliğinde marşlar söyledi. İlköğretim öğrencilerinin Türk bayraklarıyla gösterisi de büyük beğeni topladı.

Bulgaristan

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ise Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği, 2'nci 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne imza attı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin desteğiyle yapılan şenlikte çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuklar şenlikte Türkçe, Bulgarca şarkı ve şiirler de seslendirdi.

Dubai

Dubai'de de 23 Nisan heyecanı vardı. Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu himayesindeki gösterileri Türkiye’den giden minik misafirler gerçekleştirdi. Çocuklar eğlenceli oyunların yanı sıra, ünlü DJ Doğukan Manço eşliğinde dans edip şarkı söyledi.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle kutlandı. İsveç Türk Gençlik Federasyonu'nun Kralın Bahçesi Parkı'ndaki kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Maarif Vakfı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir program düzenlendi.

Rusya, Moskova

23 Nisan, Rusya'nın başkenti Moskova ve Özbekistan'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaynak: TRT Haber