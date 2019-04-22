Radyo yeni Zelanda’nın haberine göre, Sri Lanka’da 207 kişinin yaşamını yitirdiği, 450 kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

Cami ve iş yerine saldırı

Öte yandan Sri Lanka polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün gece Kalutara kentindeki Müslümanlara ait iş yeri kundakladı, Puttalum kasabasındaki bir camiye ise molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.

Polis saldırılar sonucunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı hakkında bilgi vermedi.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA