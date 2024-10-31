“2024 Türk-Macar Kültür Yılı” hedefine erken ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Budapeşte’deki Liszt Ferenc Müzik Akademisi’nde icra ettiği görkemli konser, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nın 100’üncü etkinliği oldu.

CSO, Türk ve Macar milli marşlarının ardından Türk bestecilerin eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir program icra etti. Konserin ardından, Türk mutfağından seçkilerin ikram edildiği bir resepsiyon düzenlendi.

Macar Devlet Televizyonu tarafından da yayınlanan konserin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Karanis Ekşioğlu, Kültür Yılı kapsamında Macaristan’ın 14 farklı şehrinde düzenlenen 100 etkinlikle yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmaktan gurur duyduklarını dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin her alanda geliştiğine ve derinleştiğine dikkat çekerek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Macar karşıtı MOL arasında yakın zamanda imzalanan Mutabakat Muhtırası’na değindi.

Macaristan’daki Türk diplomatik temsilciliğinin tarihine dair Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği ile Budapeşte Şehir Arşivi ortaklığında hazırlanan serginin ardından, Kasım ayı programında IV. Murat Operası, Gülsin Onay ve Erkin Onay tarafından verilecek piyano ve keman resitali gibi etkinlikler de Macar sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyaretleri vesilesiyle 18 Aralık 2023’te açılışı yapılan “2024 Türk-Macar Kültür Yılı”nın kapanış etkinliğinin, iki ülke liderlerinin katılacakları özel bir performansla aralık ayında Ankara’da yapılması planlanıyor.