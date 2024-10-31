Gazze'nin kuzeyindeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in saldırıları nedeniyle çalışamıyor

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uluslararası kurumlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına, sivil savunma ekiplerinin Gazze'nin kuzeyinde insani görevlerini sürdürebilmeleri için "acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun ambulans, itfaiye ve kurtarma araçlarını Beyt Lahiya Mezarlığı yakınında tuttuğu belirtilen açıklamada, araçlara yaklaşmaya çalışanlara da ateş açıldığı vurgulanarak, bu nedenle ekiplerinin 8 gündür çalışamadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 23 Ekim'de İsrail ordusunun, 5 sivil savunma görevlisini alıkoyduğunu, 3'ünü hedef aldığını ve araçlara da el koyduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç yakıt ve su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.