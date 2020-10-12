Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
2020 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Ekonomi Ödülü Paul R. Milgrom ile Robert B. Wilson'a verildi.
Paul R. Milgrom ile Robert B. Wilson, "açık artırma teorisinde geliştirmeler yaptıkları ve yeni açık artırma formatları ortaya koydukları" için İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks Ekonomi Bilimleri Ödülü'ne layık görüldü.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8
Etiketler: nobel ekonomi ödülü 2020 nobel ödülleriSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:20
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