Ödüle layık görülen 77 yaşındaki Glück, 1968 yılında "Firstborn" eseriyle çıkış yaptı.

Glück, çağdaş Amerikan edebiyatının en önde gelen şairleri arasında kabul ediliyor.

Şair, halihazırda çalışmalarını Yale Üniversitesi'nde sürdürüyor.

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C