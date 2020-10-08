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2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Amerikalı şair Louise Glück oldu.
Ödüle layık görülen 77 yaşındaki Glück, 1968 yılında "Firstborn" eseriyle çıkış yaptı.
Glück, çağdaş Amerikan edebiyatının en önde gelen şairleri arasında kabul ediliyor.
Şair, halihazırda çalışmalarını Yale Üniversitesi'nde sürdürüyor.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
Etiketler: son dakika Louise Glück 2020 nobel edebiyat ödülüSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 14:58
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