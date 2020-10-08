Karabağ’ın Şuşa kentinde doğan Sami, Ermeni işgali sonrası yaşadığı yerden ailesiyle birlikte ayrılmak zorunda kaldı. Ardından, üniversite için Çin'e gitti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları yeniden başlayınca uğradıkları zulmü anlatmak için harekete geçen Sami, hazırladığı videoyla ülkesinin haklı mücadelesine destek sağladı.

"Ölene kadar aklımda kalacak"

Elinde işgalden önceki döneme ait yalnızca birkaç fotoğraf bulunan Sami, Ermeni saldırılarını hafızasında tutuyor:

“Ben Şuşa’nın Şırlan köyünde doğdum. Ama biz Şuşa'nın merkezinde yaşıyorduk. Savaşta babam eve geliyordu. Bizi bağrına basıyordu. Odada bekliyorduk. Ateş, o kurşunlar evin camlarını deliyordu. Altı yaşında olmama rağmen hepsi aklımda, ölene kadar da aklımda kalacak.”

"Karabağ alınırsa ilk gidenlerden olacağım"

Sami, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalini sonlandırmak için operasyon düzenlediği Karabağ için şu ifadeyi kullanıyor:

"Karabağ alınırsa, Şuşa geri alınırsa, aileme ve kendime yeminim var; ilk gidenlerden biri ben olacağım."