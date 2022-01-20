Azerbaycan, bağımsızlığa giden yolda çok can kaybetti. En acı günlerinden biri de Sovyet ordusunun Bakü’ye tanklarla girerek, insanları katlettiği 20 Ocak 1990’da yaşandı.

1990 yılının ilk günlerinde Karabağ ve çevresinde Ermeni silahlı gruplarının Azerbaycan köylerine saldırıları ve tacizleri artmıştı.

Ermenilerin kışkırtmalarıyla zaten teşne olan Sovyet ordusu Bakü'ye girdi ve onlarca insan tankların paletleriyle ezilerek, kurşunlanarak vurularak şehit edildi.

Katliamın acısı, aradan geçen 32 yıla rağmen tüm Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor.

Azerbaycan'da aynı zamanda bir kahramanlık destanı olarak da hafızalara kazınan Kanlı Ocak olayları, 70 yıl süren Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında önemli dönüm noktası olarak da kabul ediliyor.

"Canlarını feda eden şehitler bağımsızlığın yolunu açtı"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, katliamın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Memmedov, mesajında, 19-20 Ocak 1990 gecesi, eski SSCB yöneticilerinin emriyle Sovyet ordusunun Azerbaycan topraklarına girerek hiçbir uyarı olmaksızın sivilleri katlettiğini anlattı.

"O kanlı gecede 147 vatan evladı katledildi ve 744 kişi ağır yaralandı. Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesini kırmak için kasten yapılan bu katliam beklenen sonuçları vermemiştir. O korkunç gecede canlarını feda eden şehitler, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yolunu açmıştır.

Bu katliamın siyasi ve hukuki değerlendirilmesi, ulusal lider Haydar Aliyev'in inisiyatifinde ve önderliğinde yapılmıştır. Bu tarih trajik olmakla beraber, modern Azerbaycan tarihine bir şeref ve kahramanlık sayfası olarak yazılmıştır. Milli bağımsızlık için savaşan sivillerin katledilmesi, dünyaya totaliter Sovyet rejiminin zalim yüzünü göstermiştir."

"Şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı unutmadık"

Bugün Azerbaycan'ın bağımsız ve güçlü bir devlet, dünya birliğinin değerli bir üyesi olduğunu söyleyen Memmedov, "Şehitlerimizin kanı pahasına kazanılmış bağımsızlık bilinci, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetişmesinde en önemli faktörlerden biri oldu. Azerbaycan halkı, ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı unutmamaktadır. Her yıl onların ebedi uyuduğu yer olan Şehitler Hiyabanı, yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor, ülkemizde ve yurt dışında şehitleri anma etkinlikleri düzenleniyor" dedi.

Anma etkinliklerinin Azerbaycan'dan sonra en çok yapıldığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Memmedov, şu mesajı paylaştı:

"Sevinçlerimizi ve acılarımızı paylaştığımız Türkiye'nin her zaman olduğu gibi 20 Ocak'ta da devlet ve halk olarak yanımızda olması, acımızı ve gururumuzu paylaşıyor olması bizim için çok değerli. Bu vesileyle 20 Ocak şehitlerini anma töreni organize eden bütün kuruluşlara saygılarımı sunuyor, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine yaptıkları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."