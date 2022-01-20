Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 317 bin 532 vaka ile toplam vaka sayısı 38 milyon 218 bin 773’e yükseldi.

Böylece "son 8 aydır en yüksek günlük vaka sayısı" tespit edildi.

491 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası salgının başından bu yana kayıtlara geçen ölü sayısı 487 bin 693 oldu.

Bangladeş’te son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı

Bangladeş’te 9 bin 500 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 1 milyon 642 bin 294’e çıktığı ülkede, 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölümler 28 bin 176’ya yükseldi.

Ülkede "son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Bangladeş’te ilk Omicron varyantı 11 Aralık 2021’de açıklanmıştı.