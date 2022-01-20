Gazimağusa bölgesi içerisinde yer alan, kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikinci aşamaya geçilen Maraş'ta şu ana kadar yüzde 3,5'lik bölüm askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi.

Maraş, bu süreçte salgın koşullarına rağmen, 330 bini aşkın yerli ve yabancı turist Maraş'ı ziyaret etti.

Hayalet şehrin çehresi değişti

Bu süreçte "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'ta atılan adımlar, bölgenin çehresini değiştirdi.

Türkiye'nin de desteğiyle, Gazimağusa Belediyesi ziyaretçilerin hoş zaman geçirmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

Geçen yıl yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunuldu. Bu alana belediye tarafından şemsiye ve şezlonglar yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi.

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (çay bahçesi) ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de 20 Temmuz 2021'de ibadete açıldı. 47 yılın ardından yeniden açılan Mescitte, 23 Temmuz 2021'de ilk cuma namazı kılındı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor. Bölgeye turlar vasıtasıyla ziyaretler düzenleniyor, kafileler rehberler eşliğinde bölgeyi geziyor ve bilgi alıyor.

"İnsan tarihin içinden geçiyormuş gibi hissediyor"

Bölgeyi Samsun'dan ziyarete gelen İbrahim Yılmaz, Maraş'ın bir tarihsel hafıza taşıdığını kaydetti. Yılmaz, "Günümüzde olan bazı firmaların markaları bozulmamış şekilde duruyor hala, değişik bir yer, insan sanki tarihin içinden geçiyormuş gibi hissediyor. Diğer bölgelerin de açılması lazım, burası restore edilip tarihi filmler de çekilebilir. Burası açılıp insanların hizmetine sunulabilir." ifadelerini kullandı.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüze 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.