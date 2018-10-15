2 metrelik dev kanguru kendisini besleyen aileyi dövdü

Olay, Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşandı.

Linda ve Jim Smith, kuraklık nedeniyle aç kalan yaklaşık 30 kanguruyu beslemek için her gece gittikleri çiftliklerindeydi. Kanguruları saman ve yemek artıklarıyla besleyen Smith ailesi, 2 metre uzunluğundaki dev kangurunun saldırısına uğradı.

Smith çifti aldıkları sert darbelerle yere yığıldı.

Araya Smith ailesinin çocukları girdi.

Çocuklardan biri ağaç kerestesiyle kanguruya vurunca hayvan da uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan çiftin hayatta olmasına "şans" gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Reuters