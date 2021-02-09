Arkeologlar, kazı çalışmalarında çıkan belgenin, Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında Masada Kuşatması’na katılan bir Gaius Messius’a verildiğini duyurdu.

Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 denarii aldığı, ancak maaştan kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizat ücretinin toplamının neredeyse maaşa denk geldiği görülüyor.

Uzmanlar maaş bodrosunun kime ait olabileceği konusundaki yürüttüğü tahmine göre, söz konusu asker lejyoner süvari olabilir.