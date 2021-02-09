Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
1900 yıllık maaş bordrosu bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İsrail'de bir askerin, papirüsten yapılmış 1900 yıl öncesine ait maaş bordrosu bulundu. Dikkat çeken ayrıntı ise kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizat giderlerinin toplamının neredeyse maaşın tamamına denk gelmesi oldu.
Arkeologlar, kazı çalışmalarında çıkan belgenin, Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında Masada Kuşatması’na katılan bir Gaius Messius’a verildiğini duyurdu.
Belgede, Messius'ın maaş olarak 50 denarii aldığı, ancak maaştan kesilen arpa, yiyecek ve askeri teçhizat ücretinin toplamının neredeyse maaşa denk geldiği görülüyor.
Uzmanlar maaş bodrosunun kime ait olabileceği konusundaki yürüttüğü tahmine göre, söz konusu asker lejyoner süvari olabilir.
Etiketler: İsrail
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