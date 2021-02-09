Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere ve Almanya'dan aşı iş birliği
İngiltere ve Almanya, koronavirüs aşısının tüm dünyada adil dağıtılabilmesi için iş birliğini devam ettirme kararı aldı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü.
Koronavirüs aşısına adil erişimin sağlanması için COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemini görüşen iki lider, salgına karşı mücadele ve COVID-19 aşısının tüm dünyada dağıtılabilmesi konularında iş birliğini devam ettirme ve güçlendirmede anlaştı.
Libya ve İran da görüşüldü
Liderler, Afganistan, Libya ve İran olmak üzere uluslararası meseleleri tartıştı. Johnson, bu alanlarda NATO müttefiki olarak iki ülke arasındaki iş birliğinin altını çizdi.
Etiketler: Almanya İngiltere Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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