Toplantının ana gündem maddesini Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar oluşturdu.



Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada tarafların, "Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını ifade ettikleri" bilgisi verildi.



'Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantıları altında artan varlığı ve saldırılarının' kınandığı da vurgulandı.



Açıklamada, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gayri meşru ve sözde “özyönetim“ girişimleri dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemleri de kınandı.



Dışişleri açıklamasına göre taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca Suriye'de siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesine bağlılıklarını da teyit etti.