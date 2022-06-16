Fransa'nın başkenti Paris'in başı bir kez daha çöp yığınlarıyla dertte.

Çöp kamyonu işçileri greve gitti,köşe başlarında, yol kenarlarında çöpler birikti.

Kent genelinde Pazartesiden bu yana çöpler toplanmıyor.

Kentin 16'ncı bölgesinde 200 ton, 14'üncü bölgesinde ise 300 ton çöp toplanmadı.

Biriken çöpler hijyen tehdidine yol açıyor.

Parisliler, özellikle sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde, kentte durumun yaşanamaz hale geldiğini belirtiyor.

Çöp yığınlarından dünyanın dört bir yanından kenti ziyarete giden turistler de şikayetçi.

Eylemin ne kadar süreceği belli değil

Çöplerin, çektikleri fotoğraflarda çirkin bir görüntüye yol açtığını belirtiyorlar.

Belediyeye bağlı işçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemlerinin süresiz olduğunu söylüyor.