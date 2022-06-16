BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu yayımlandı.

Raporda, "Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı son on yılda her yıl arttı ve kayıtlar başladığından beri en yüksek seviyede. Bazı ilerleme belirtilerine rağmen, zorla yerinden edilmenin hızı ve ölçeği, mülteciler için çözümleri geride bırakıyor" ifadesi kullanıldı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı ve en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden birine neden olduğunun altı çizildi, 2022'de Afrika'dan Afganistan'a kadar yerinden edilenlerin sayısının "dramatik dönüm noktası olan" 100 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Grandi'den AB'ye tepki

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği bir gıda güvenliği krizinin daha fazla insanı yoksul ülkelerdeki evlerini terk etmeye zorlayarak küresel yerinden edilme oranlarını daha da yükselteceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki mülteci krizi ile dünyadaki benzer krizlere yaklaşımının "eşitsiz" olduğunu vurgulayan Grandi, buna örnek olarak da AB ülkelerinin Akdeniz'de göçmen gruplarını kabul etmemede birbiriyle yarıştığını fakat Ukraynalı mültecileri ise cömertçe karşıladığını ifade etti.

Türkiye'de 3,8 milyon mülteci var

Mayıs 2022'ye kadar dünya çapında 100 milyondan fazla insanın zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edildiği paylaşılan raporda, ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin 2021'in sonunda dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ev sahipliği yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin 3,8 milyon mülteci ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilen raporda, Pakistan'da 1,5 milyon, Uganda'da 1,5 milyon, Almanya'da 1,3 milyon mülteci, Kolombiya'da ise yurt dışına kaçan 1,8 milyon Venezuelalı olduğu kaydedildi.