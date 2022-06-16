Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların Slovenya'ya girişini kontrol edebilmek için 2015'te Hırvatistan sınırına çekilen tel örgünün "insani" olmadığını söyleyen Golob, tel örgünün kaldırılmasının seçim vaatlerinden birisi olduğunu anımsattı.

Golob, polisin tel örgünün kaldırılmasına ilişkin bir plan hazırladığına işaret ederek, tel örgüye rağmen yasa dışı geçişlerin yılın ilk yarısında artış gösterdiğini vurguladı.

Sığınmacıların geçiş için tehlikeli yollara başvurduklarını belirten Golob, sığınmacı merkezlerindeki durumun iyi olmadığını ve iyileştirme çalışmalarının başladığını kaydetti.

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Golob, üç dönem başbakan olan ve tel örgünün çekilmesi kararını alan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.