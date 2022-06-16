Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde gelinen son noktayı Katar merkezli El Cezire televizyonuna değerlendirdi.



"Ankara-Erivan arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yolu nedir?" sorusuna yanıt veren Paşinyan, İki ülke arasında özel temsilciler aracılığıyla diyalog başlatıldığını hatırlattı. "Diyalog çok olumlu, somut sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz" dedi.



Ermenistan Başbakanı, 30 yıldır kapalı olan sınırın açılabilmesini umduklarını dile getirdi.

Azerbaycan ile sınır komisyonu



Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile ilişkilerine de değindi. İki ülke arasında sınır komisyonu oluşturduklarını söyledi.



"Uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle ve doğrudan yaptığımız çalışmalar sonucunda sınırlarımızı belirleyebileceğimizi umuyoruz."